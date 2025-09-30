Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»

Στην υπόθεση των Τεμπών και την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ήδη για 16η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι, αλλά και στο Πόθεν Έσχες της, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Ο πατέρας έχει ιερό δικαίωμα να διαπιστώσει αν είναι ή όχι ο πατέρας. Ό,τι θέλει ο πατέρας να το κάνει η δικαιοσύνη, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματά του», είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

«Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη, γιατί αυτό που ζητάμε και εγώ και όλοι οι Έλληνες, είναι να χυθεί άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί που ευθύνονται και αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στην τραγωδία», είπε επίσης.

«Με στεναχωρεί να εκμεταλλεύονται κάποιοι τον κ. Ρούτσι και να τού βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία. Αυτό με θλίβει», είπε επίσης και συνέχισε:

«Οι πολιτικοί που πηγαίνουν στο Σύνταγμα είναι απαράδεκτοι. Πηγαίνουν για έναν πατέρα, ο οποίος είναι χαροκαμένος για να μπορέσουν να κερδίσουν μερικά ψηφαλάκια. Υπάρχει κάτι πιο χυδαίο από αυτό;».

«Θα πήγαινα να εκμεταλλευτώ την αγωνία και τον πόνο ενός πατέρα, την ώρα της αγωνίας του, του πένθους του; Αυτό κάνουν, δεν έχουν ιερό και όσιο. Νοερώς είμαι εκεί, είμαι μαζί του και έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί το δίκαιο αίτημά του», ανέφερε επίσης η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Αφροδίτη Λατινοπούλου για το Πόθεν Έσχες της

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», με αφορμή τη δήλωση Πόθεν Έσχες της, παρέθεσε και τη φορολογική της δήλωση για το 2023, όπου εμφανίζει εισοδήματα 22.000 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς είχε «μπλοκάκι».

«Τα 3.000 ευρώ για τα οποία λένε, είναι τα έσοδα, το κέρδος. Όταν αφαιρέσεις τα έσοδά σου, σού μένουν 3.000 ευρώ. Ή δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σού μένει, άρα 22.000 ευρώ είναι τα έσοδά μου», είπε επίσης.

«Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές, ήταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν υπήρχε ενοίκιο, δεν υπήρχαν έξοδα άλλα», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν βγαίνει ο κ. Μπογιόπουλος και ο κάθε Μπογιόπουλος για να με κατηγορήσει, "γιατί έχεις 3.000 ευρώ και πού τα βρίσκεις", δεν μάς λέει ο κ. Μπογιόπουλος τα οικονομικά του ΚΚΕ; Που δύο είναι τα άλυτα μυστήρια στην Ελλάδα: Η ζωή μετά θάνατον και τα οικονομικά του ΚΚΕ», κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.