Λατινοπούλου για Τέμπη: «Θέλω να κάνει κόμμα η Καρυστιανού» - «Με θλίβει η εικόνα στο Σύνταγμα»

Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των οικογενειών και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος υπογράμμισε η επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξή της στο MEGA.

«Δεν είναι μόνο η οικονομική ενίσχυση που έχει σημασία.

Χρειάζονται βρεφονηπιακοί σταθμοί, ολοήμερα σχολεία με διευρυμένο ωράριο, και κυρίως βοήθεια στο σπίτι για τις μητέρες που δεν έχουν συγγενείς να τις στηρίξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα Τέμπη και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σχολιάζοντας την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, η κα Λατινοπούλου χαρακτήρισε το αίτημα εκταφής του παιδιού του ως «ιερό δικαίωμα».

«Είναι αδιανόητο να φτάνει ένας πατέρας σε απεργία πείνας για να μπορέσει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του παιδιού του. Το κράτος όφειλε να ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή», ανέφερε.

Παράλληλα, επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

«Έχουμε 57 νεκρούς και από την άλλη, βλέπουμε κάποιους να το χρησιμοποιούν για προεκλογικά οφέλη. Η συνείδησή τους είναι καθαρή;», διερωτήθηκε.

Αντιθέτως αναφορικά με την δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι «εγώ προσωπικά το θέλω. Σε μια δημοκρατία ζούμε, ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι το καλύτερο».

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αναφερόμενη στη ματαίωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ, η κα Λατινοπούλου άσκησε έντονη κριτική:

«Ο Ερντογάν συμπεριφέρεται σαν σουλτάνος. Κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει πως υπάρχει φιλικό κλίμα, ενώ η Τουρκία έχει μια σειρά από παράλογες απαιτήσεις: αναγνώριση του ψευδοκράτους, αναγνώριση ‘τουρκικής’ μειονότητας, αξιώσεις για το Αιγαίο και το casus belli. Πώς μπορεί να υπάρξει διάλογος με μια χώρα που δεν σέβεται κανόνες;», δήλωσε, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε κάθε διάλογο που δεν διεξάγεται με βάση σαφές και ισότιμο πλαίσιο.

«Εγκληματική αδράνεια στο μεταναστευτικό»

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της και για το μεταναστευτικό, κατηγορώντας την κυβέρνηση για στασιμότητα.

«Επτά χρόνια ακούμε μόνο τι θα κάνουν. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει την Ελλάδα ως παράδειγμα προς αποφυγή, λέγοντας πως το 55% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα τελειώσουμε ως έθνη», προειδοποίησε.

Η ίδια επανέφερε τη θέση της για κλειστά κέντρα υποδοχής σε ακατοίκητες περιοχές όπως η Γυάρος και η Μακρόνησος και πρότεινε σύλληψη και απέλαση κάθε παράνομου μετανάστη άμεσα, με τη στιγμή εισόδου του στη χώρα.