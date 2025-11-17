Λατινοπούλου: «Συμφωνώ σε κάποια πράγματα με τον Σαμαρά, αλλά δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν»

Την υπόσχεση που έχει δώσει στον κόσμο, η «Φωνή Λογικής» να μην συνεργαστεί με κανέναν, επανέλαβε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η ευρωβουλευτής μιλώντας στο Action 24 και την «Πρωινή Ζώνη» απάντησε στα σενάρια, από τη στιγμή που δεν έχει κρύψευ πως σε αρκετά από αυτά που υποστηρίζει ο Αντώνης Σαμαράς, την βρίσκουν σύμφωνη.

«Ο κόσμος εκεί έξω έχει καταλάβει ότι πρόκειται για μία κυβέρνηση η οποία συντηρεί τα καρτέλ: 5 τράπεζες, 5 εταιρείες ενέργειας, 5 ολιγάρχες, 5 σούπερ μάρκετ... Δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη. Εμένα με νοιάζει τι γίνεται στην Ελλάδα. Ποιος σας είπε, αυτή τη στιγμή η ηγεσία των Βρυξελλών δεν είναι σοσιαλιστές;» ανέφερε αρχικά.

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου την ρώτησε, σε εκείνο το σημείο:

Είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σοσιαλιστής;

Φυσικά και είναι

Συμφωνείται με τον Αντώνη Σαμαρά;

Σε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία λέει, προφανώς και συμφωνούμε. Από κει και πέρα, οι έρευνες και τα στατιστικά που λαμβάνουμε, όπως το ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τώρα μας περνάει και η Βουλγαρία. Αυτό πως το λέτε εσείς; Βελτίωση; Του Μητσοτάκη είναι αυτά τα νούμερα. Πως ακριβώς φαίνεται ότι έχουμε ανάπτυξη; Από το ΑΕΠ, που είναι κρατικός δανεισμός; Η αύξηση του ΑΕΠ τι είναι; Ο κρατικός δανεισμός και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα μοιράζει πίσω με κρατικές δαπάνες ο Μητσοτάκης στους δικούς του, στους κολλητούς του.

Ο Νίκος Υποφάντης ρώτησε σε εκείνο το σημείο, αν θα υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, από τη στιγμή που συμφωνούν σε πολλά, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να ξεκαθαρίζει: «Όχι δεν υπάρχει καμία συνεργασία της Φωνής Λογικής. Είναι μία προσωπική μου δέσμευση. Το έχω υποσχεθεί προσωπικά στον κόσμο. Τις υποσχέσεις μου, όσοι με ξέρετε χρόνια, δεν τις αλλάζω. Ο κόσμος έχει ανάγκη για μία αλλαγή, αυτό έχω υποσχεθεί στον κόσμο».



