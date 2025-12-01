Μενού

Λατινοπούλου: «Τουλάχιστον χημικό ευνουχισμό ή θανατική ποινή για όσους ασελγούν σε ανήλικα»

Η πρόταση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για επαναφορά της θανατικής ποινής με αφρομή το περιστατικό με τον άνδρα που κακοποιούσε τα ανήλικα ανίψια μαζί με τον σύντροφο του.

λατινοπούλου
Αφροδίτη Λατινοπούλου | Glomex@SKAI
Η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή το περιστατικό με τον θείο που ασελγούσε σε ανήλικα παιδιά με τον σύντροφό του, πρότεινε την επανεξέταση της θανατικής ποινής.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε: «Μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που προσφάτως ασέλγησε σε ανήλικα. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη θανατική ποινή. Τουλάχιστον κανονικό ή χημικό ευνουχισμό. Όταν ο δυτικός πολιτισμός έχει εκτραπεί κι έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, η Αμερική γιατί το κάνει;

Γιατί το εφαρμόζει; Θα πρέπει και η Ευρώπη να επανεξετάσει γενικότερα το θέμα, το έχω ζητήσει και το έχω θέσει ως θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν γίνεται την ασθένεια να την αντιμετωπίζουμε με ασπιρίνες και βαλεριάνες».


 

