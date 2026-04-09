Λαζαρίδης για ευλογιά και αφθώδη πυρετό: «Η αντιπολίτευση είπε "όχι" στη στήριξη των κτηνοτρόφων»

Τη στάση του ΠΑΣΟΚ και της πλειοψηφίας της αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν το άρθρο 51 του νομοσχεδίου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», επέκρινε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων της Λέσβο, με μαζικές θανατώσεις ζωικού κεφαλάιου, χωρίς μέριμνα για κανέναν εμβολιασμό, μέτρο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Λαζαρίδης, προωθώντας ως ωφέλιμες τις πολιτικές της κυβέρνησης, δήλωσε πως «Προκαλεί πραγματικά εντύπωση η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην τροπολογία που καταθέσαμε για τα έκτακτα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού, αλλά και για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται.

Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας επέλεξαν να πουν "όχι". Όχι στα μέτρα, όχι στην ενίσχυση, όχι στην ευθύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο νεοδιορισθείς υφυπουργός.