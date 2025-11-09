Λαζαρίδης για Σαμαρά: «Αν αγαπάει την παράταξη να στηρίξει τον Μητσοτάκη»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου που κάλεσε τον κ. Σαμαρά «να μην ιδρύσει νέο κόμμα και να καθίσει σπίτι του».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Σαμαράς έστρεψε τα βέλη του τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον κ. Λαζαρίδη.

«Μου ζητούν να προδώσω αυτά που πιστεύω, να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεσή μου στον γάμο των ομοφύλων», δήλωσε, προσθέτοντας αναφορικά με τον βουλευτή της Ν.Δ.:

«Αυτά δεν λέγονται “γέφυρες”, αλλά υποκρισία. Ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζίρη: “Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά να πάει σπίτι του”. Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».

Διαβάστε ακόμα: Πυρά Αντώνη Σαμαρά: «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την Ιστορία της ΝΔ, το κόμμα έχει μεταλλαχθεί»

Η απάντηση Λαζαρίδη

Η τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος επανήλθε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter), επιμένοντας στη θέση του.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής έγραψε:

«Ο @samaras_antonis με αποκάλεσε “βεζύρη” επειδή είπα ότι, αν ήμουν στη θέση του, θα καθόμουν σπίτι μου και θα στήριζα την παράταξη που με τίμησε και με έκανε πρόεδρο της @neademokratia.

Επαναλαμβάνω: Αν αγαπά όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα, οφείλει να στηρίξει τον @kmitsotakis. Θα το πράξει; Αν όχι, ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει και πάλι αρνητικά».

Η κόντρα μεταξύ των δύο αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι αναφορές του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της δείχνουν ότι η ρήξη με την Πειραιώς παραμένει βαθιά.

Ο @samaras_antonis με αποκάλεσε βεζύρη επειδή έχω πει ότι αν ήμουν στη θέση του θα καθόμουν σπίτι μου και θα στήριζα την παράταξη που με τίμησε και με έκανε πρόεδρο της @neademokratia.



Επαναλαμβάνω: Αν αγαπάει όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τον… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 9, 2025