Ξεκινώντας τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια της 34χρονης κόρης του, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα του. Όπως είπε, ο προσωπικός του πόνος τον έφερε πιο κοντά στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών.

Αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα, τόνισε ότι τα Τέμπη «χάραξαν το υποσυνείδητό μας ως λαός», ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον τρόπο που στάθηκε απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. «Ήταν μια προσέγγιση χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος», είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε επίσης για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, χαρακτηρίζοντας «αφύσικη» την απαγόρευση εκταφής του παιδιού του.

Κριτική στην οικονομική πολιτική

Ο πρώην πρωθυπουργός εστίασε στο κόστος της ενέργειας, το οποίο, όπως είπε, «είναι η βασική αιτία για την ακρίβεια παντού». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ελλιπή μέριμνα στα οικονομικά ζητήματα και υπογράμμισε ότι «η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη».

Πρότεινε ένα «παραγωγικό μοντέλο μειωμένου κόστους» και τη δημιουργία «μικτού χρηματοδοτικού ταμείου» για στήριξη των επιχειρήσεων.

«Πάνω από 4 εκατ. πολίτες έχουν χρέη, και το 90% χρωστά κάτω από 10.000 ευρώ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πολλά νοικοκυριά «δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα από τις 20 του μήνα».

Για τον τουρισμό

Ασκώντας κριτική και για τον τουριστικό τομέα, τόνισε πως οι τιμές έχουν ξεφύγει, λέγοντας ότι «τα ελληνικά νησιά έχουν μετατραπεί σε Disneyland, απλησίαστη για τους Έλληνες».

Οι δύσκολες στιγμές ως πρωθυπουργός

Αναφερόμενος στην περίοδο της πρωθυπουργίας του, αποκάλυψε ότι η Άνγκελα Μέρκελ του είχε προτείνει την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, πρόταση που απέρριψε κατηγορηματικά.

Μίλησε και για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τότε, σημειώνοντας ότι «εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο, αγνοώντας τις εντολές των γιατρών».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή ήταν και η επίθεσή του για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «περίμενε την Ευρωπαία Εισαγγελέα για να μάθει τι συνέβη».

«Όταν βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και μετά τον παίρνεις για σύμβουλο, πώς μπορείς να λες ότι δεν ήξερες τίποτα;» διερωτήθηκε.

Εθνικά θέματα

Ο Σαμαράς άσκησε έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα για τη στάση απέναντι στην Τουρκία και την Κύπρο.

«Φοβηθήκαμε να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ», είπε, προσθέτοντας ότι «είναι οξύμωρο οι χώρες που υπερασπίζονται τη Δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλούν όπλα στον εισβολέα της Κύπρου».

Για τη Νέα Δημοκρατία

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως «γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό που υπάρχει σήμερα μόνο κατ’ όνομα είναι Νέα Δημοκρατία».

«Η σημερινή Ν.Δ. είναι ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι διαφορές του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι «πολιτικές και αξιακές, όχι προσωπικές».

«Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά»

Ο Αντώνης Σαμαράς υπενθύμισε ότι ήταν εκείνος που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την αρχή:

«Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε για πρόεδρο της Ν.Δ.; Ο Σαμαράς», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε αναφορά σε προσωπική αντιπαλότητα.

«Το πρόβλημα δεν είναι ο Σαμαράς, είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, ούτε τη βάση της Ν.Δ.», πρόσθεσε.

Για τη διαγραφή του

Αναφερόμενος στη διαγραφή του, είπε: «Δεν έφυγα εγώ, με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης άρον-άρον, πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα με τη συνέντευξή μου».

Τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. διαγράφεται από το κόμμα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πράξη μικρότητας».

«Καμία γέφυρα με τη σημερινή ηγεσία»

Ο Αντώνης Σαμαράς απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε πιθανότητα συνεννόησης με την ηγεσία Μητσοτάκη:

«Δεν είδα πουθενά παραδοχή λάθους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο, και όλοι οι άλλοι πάντα άδικο».