Μπακογιάννη: «Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα του»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, με την Ντόρα Μπακογιάννη να τοποθετείται δημόσια και με σαφήνεια.

Μιλώντας στο MEGA, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι, κατά την άποψή της, «ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».

Χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ δυσάρεστη», σημειώνοντας ότι έχει προκαλέσει αναστάτωση και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα που ανάγεται περίπου δύο δεκαετίες πίσω και το οποίο πλέον αναγνωρίζεται ως παράτυπο. «Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί η εξέλιξη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη προσωπικά στον Λαζαρίδη, υπογράμμισε ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια, ωστόσο εκτίμησε πως «δεν διαχειρίστηκε σωστά την υπόθεση για τον εαυτό του». Τόνισε μάλιστα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα έπρεπε να συμβάλει στη διευκόλυνση της κυβέρνησης και του κόμματός του, ενώ, ερωτηθείσα ευθέως αν θα έπρεπε να παραιτηθεί, απάντησε θετικά, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε προστατευτικά και για τον ίδιο.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, κάνοντας λόγο για έντονη τοξικότητα στη Βουλή. Όπως ανέφερε, την προβληματίζει ιδιαίτερα η χρήση ακραίων χαρακτηρισμών, τονίζοντας ότι άλλο η σκληρή πολιτική κριτική και άλλο η προσωπική στοχοποίηση.

Για την υπόθεση των υποκλοπών, επισήμανε ότι βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και ότι οι αποφάσεις της πρέπει να γίνουν σεβαστές, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Τέλος, σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι θα στηρίξει την άρση ασυλίας, υπογραμμίζοντας πως η δικαστική διερεύνηση αποτελεί τον μόνο τρόπο για να αποδειχθεί η αθωότητα κάποιου. Τόνισε ότι εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική Δικαιοσύνη και πως οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς με αυτές ή όχι.