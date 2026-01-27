Λαζαρίδης: «Στην Εξεταστική Επιτροπή δεν υπάρχει μία Ζωή, αλλά πολλές μικρές, που την ανέχονται»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Εισηγητής ΝΔ της Εξεταστικής Επιτροπής για το ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης για την καταψήφηση της πρότασης του κόμματος για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Η σημερινή καταψήφιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποκάλυψε ότι τελικά στην Εξεταστική δεν υπάρχει μία μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά ένα σύνολο πολιτικών δυνάμεων που την επικροτούν και τη νομιμοποιούν», τόνισε ο ίδιος.

«Τελικά αποδείχθηκε ότι στην αίθουσα δεν υπάρχει μία «Ζωή», αλλά πολλές μικρές Ζωές, που όχι μόνο ανέχονται, αλλά επιδοκιμάζουν ένα ύφος εκτροπής, έντασης και απαξίωσης των θεσμών. Με τη στάση τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέλαβαν πλήρως την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής» επεσήμανε ο κ. Λαζαρίδης και συμπλήρωσε:

«Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και τον στοιχειώδη σεβασμό στους κανόνες του κοινοβουλευτικού διαλόγου, απέναντι σε όσους θεωρούν την ένταση και την τοξικότητα πολιτική ταυτότητα».