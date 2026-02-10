Το Λιμενικό ενισχύεται με 138 αυτοκίνητα - Κικίλιας: «Πολύ σημαντική η ανανέωση των μέσων»

Νέα αυτοκίνητα τύπου SUV παρέλαβε σήμερα το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σε ειδική εκδήλωση στην οποία παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.
Η τελετή έγινε στον προαύλιο χώρο του υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά, όπου είχαν παραταχθεί τα 138 νέα οχήματα. «Η ανανέωση των χερσαίων και πλωτών μέσων σε όλη την επικράτεια είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για εμάς» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι διαγωνισμοί.
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
- Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Βενιζέλο, οι υπουργοί που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία και οι ψήφοι του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ
- Η έντονη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη σε ερώτηση νεαρού ρεπόρτερ
- «Έφυγε» από τη ζωή η Μάγδα Λέκκα: Θλίψη για την ακούραστη πρόεδρο των συνταξιούχων ηθοποιών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.