Το Λιμενικό ενισχύεται με 138 αυτοκίνητα - Κικίλιας: «Πολύ σημαντική η ανανέωση των μέσων»

Νέα αυτοκίνητα τύπου SUV παρέλαβε σήμερα το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σε ειδική εκδήλωση στην οποία παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Η τελετή έγινε στον προαύλιο χώρο του υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά, όπου είχαν παραταχθεί τα 138 νέα οχήματα. «Η ανανέωση των χερσαίων και πλωτών μέσων σε όλη την επικράτεια είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για εμάς» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι διαγωνισμοί.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση για την παραλαβή των οχημάτων επρόκειτο να γίνει την περασμένη εβδομάδα, όμως είχε ματαιωθεί λόγω του τραγικού συμβάντος με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.