Λιποθύμησε στη Βουλή η Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης

Η βουλεύτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου έχασε τις αισθήσεις της στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Αναστάτωση επικράτησε αργά τη νύχτα της Τετάρτης στη Βουλή εξαιτίας ενός απρόοπτου με τη Μαρία Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης.

Όπως έγινε γνωστό η βουλεύτρια της Ελληνικής Λύσης, είχε ολοκληρώσει την ομιλία της και στο βήμα της Ολομέλειας βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος. 

Τότε,  ένιωσε έντονη αδιαθεσία και τη στιγμή που κατευθυνόταν προς τα έδρανα του κόμματός της λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην αίθουσα και να διακοπεί η συνεδρίαση.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έτρεξε να ειδοποιήσει τον γιατρό της Βουλής, ενώ ο κ. Τζανακόπουλος κατέβηκε από το βήμα και έσπευσε προς τα έδρανα που βρισκόταν η κυρία Αθανασίου, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοί της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυρία Αθανασίου συνήλθε γρήγορα, ενώ κοντά της βρέθηκε και ο γιατρός της Βουλής.

Η προσωρινή αδιαθεσία της αποδόθηκε σε κόπωση, καθώς η συζήτηση είχε ξεκινήσει στις 10 το πρωί και συνεχιζόταν για 13 ώρες, όταν διακόπηκε, εξαιτίας του λιποθυμικού επεισοδίου.

