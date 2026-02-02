Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, έδωσε το σήμα εκκίνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Παράλληλα, δίνει το στίγμα των προθέσεων της ΝΔ, με στόχο την έναρξη της συζήτησης στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι πέντε οι πυλώνες της «γενναίας», όπως χαρακτήρισε, αναθεώρησης που προωθεί η κυβέρνησή του.

Αυτοί είναι:

νόμος περί ευθύνης υπουργών μονιμότητα στο δημόσιο στην άρση του αναχρονιστικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ίδρυση και μη κρατικών πανεπιστημίων καθιέρωση 6ετους θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας συμμετοχή δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας ανώτατων δικαστηρίων

Ξεκινώντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «ανοίγουμε τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση» και εξήγησε πως ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θέλησε πρώτα να λάβει τη γνώμη του κόμματός του, και έτσι κοινοποίησε σχετική επιστολή.

Το τρέχον Σύνταγμα, όπως είπε, παρείχε «ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα» επί 50 χρόνια, ωστόσο, το κείμενο αυτό «ανήκει στον 20ο αιώνα και χρειάζονται τομές».



«Πρόθεσή μας», όπως είπε ο πρωθυπουργός, είναι «μία γενναία, τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση».