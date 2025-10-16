Μενού

LIVE η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή

Η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά σε δευτερολογία στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Δείτε LIVE την δευτερολογία του πρωθυπουργού:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ