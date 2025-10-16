LIVE η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά σε δευτερολογία στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Δείτε LIVE την δευτερολογία του πρωθυπουργού:
- Ο... νόστιμος διάλογος στο υπουργικό telco, η παραίτηση-φάντασμα του Τσιάρα και ο Κίσινγκερ
- Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση τριών Ι.Χ. και τραυματίες
- Δημοσκόπηση Open: Πώς κρίνεται η κυβέρνηση στην υπόθεση Ρούτσι - Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα
- «Ήξερα ότι είσαι κακιά...»: Απίστευτη επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη - Φωνές, υβρεολόγιο και «οικογένειες» στη Βουλή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.