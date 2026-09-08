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Live η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ από τον Σταύρο Παπασταύρου

Live η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ από τον Σταύρο Παπασταύρου στο ΥΠΕΝ.

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Σταύρος Παπασταύρου | Eurokinissi
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Τα μέτρα για την ενέργεια που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην 90ή ΔΕΘ, εξειδικεύονται σε συνέντευξη Τύπου στο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυτή την ώρα.

Η εξειδίκευση γίνεται από τον υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο και μπορείτε να τη δείτε στο παρακάτω live stream video:

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029. 

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