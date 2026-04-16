Ζωντανά μιλά αυτή την ώρα στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας τη σημερινή προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή, με στόχο να περάσει στην αντεπίθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά για το Reader, o πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις σε όλες τις κατηγορίες που εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, αλλά - σύμφωνα με συνεργάτες του - θα επιδιώξει μία «θεσμική φυγή προς τα εμπρός».

Μητσοτάκης: «Πρέπει να μιλήσουμε για την τοξικότητα στην πολιτική»

Είπε αρχικά ο πρωθυπουργός: «Θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει η σημερινή συζήτηση, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε ευρύτερα για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και την τοξικότητα που αναδύεται συνολικά.

Μπορεί να έχει συνέπειες πια όχι μόνο στις πολιτικές συμπεριφορές αλλά και στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων. Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε:

«Ενώ ζητούμενο ενόψει των μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Σε στιγμές που η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά, εσείς παραμένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες».

Μητσοτάκης: «Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το κράτος δικαίου»

«Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τα θέματα κράτους-δικαίου χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, για την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση συμφωνώντας σε κοινούς ορισμούς όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Μια κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση που λειτουργεί δημοκρατικά, ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί, μια δικαιοσύνη που λειτουργεί ανεξάρτητα και απονέμεται στην ώρα της, ένα κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα θέματα αυτά στα επίπεδα που θέλουμε. Όμως τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα προοδεύει ή υποχωρεί; Ποιος είναι ο κριτής; Είμαστε εμείς οι ίδιοι φορώντας το κομματικό καπέλο;».

«Θα εμπιστευτώ την έκθεση του ΟΟΣΑ, όχι το ΠΑΣΟΚ»

«Στην έκθεση του Economist η Ελλάδα κατατάσσεται ως πλήρης και όχι ως μερική δημοκρατία με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να μην είναι στην ίδια κατάσταση.

Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε προ ημερών απαντά ευθέως στα ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Γράφει στο πόρισμα ότι στον τόπο μας υλοποιείται ολιστική πολιτική κατά της διαφθοράς, ενισχύεται η λογοδοσία στο δημόσιο.

Ενώ η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει. Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα όσα εσείς καταγγέλλετε. Εσείς έχετε κομματική σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ τη δική του αξιοπιστία παρά τις ψευδείς κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ.

Δεν μπορεί το κράτος δικαίου να γίνεται ταμπέλα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα. Αντίθετα ο συγκεκριμένος όρος δεν μπορεί παρά να προσεγγίζεται από τους πυλώνες που το συγκροτούν.

Κράτος δικαίου δεν μπορεί να σημαίνει παρά δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται από την για πρώτη φορά συμμετοχή των ίδιων των δικαστών για την εκλογή της ηγεσίας τους».

Μητσοτάκης: «Ανακαλύψατε τα ρουσφέτια το 2019, ας γελάσω»

«Πρώτη φορά ανακαλύψατε τα ρουσφέτια, ξεκίνησαν ως φαίνεται το 2019, ας γελάσω. Είναι κράτος δικαίου να απονέμονται συντάξεις σε λίγους μήνες. Είναι κράτος δικαίου να γίνονται μεταγραφές σε πανεπιστήμια με τρόπο αντικειμενικό χωρίς εξυπηρετήσεις.

Είναι κράτος δικαίου οι κλήσεις να επιδίδονται ηλεκτρονικά χωρίς καμία παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος που αντιμετωπίζει τους πολίτες φιλικά αλλά και απρόσωπα ώστε το κράτος να μην γνωρίζει ποιος είναι ο πολίτης και τι ψηφίζει.

Κράτος δικαίου είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Κράτος δικαίου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων είναι η τελευταία προσπάθεια κατά του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων με την απόφαση να απαγορεύσει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε ορισμένες πλατφόρμες.

Η ανακοίνωση αυτή δεν σχολιάστηκε από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιστεύετε κ. Ανδρουλάκη ότι πραγματικά ο κόσμος στα τραπέζια του Πάσχα συζητούσε για όσα θα συζητήσουμε σήμερα; Συζητούσε για τον εθισμό των νέων. Είστε τόσο εκτός κοινωνίας που δεν βρήκατε μια λέξη για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες».