Πώς άνοιξε το Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Μυλωνάκη: «Ο Γιώργος είναι δεύτερη οικογένεια»

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα άνοιξε την εκπομπή της, Happy Day, σήμερα (16/4) η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς η συμπαρουσιάστρια και φίλη της, Τίνα Μεσσαροπούλου, περνά δύσκολες ώρες συμπαραστεκόμενη στον κλινήρη σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, στην έναρξη της εκπομπής θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία της κας Μεσσαροπούλου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του υφυπουρού, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υποβλήθηκε σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Τσιμτσιλή για Μυλωνάκη: «Δύσκολη μέρα σήμερα»

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για το Happy Day και για εμάς γιατί ένας από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα. Έχετε σίγουρα δει στις ειδήσεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι στο πλευρό του. Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά.

Σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να του ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Να ευχηθούμε και στην ίδια καλή δύναμη γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και πρόσθεσε: «Εχθές ήμασταν εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνο της και έφυγε κατευθείαν, ενώ δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει.

Προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της, μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν στο πλευρό της στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου για αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές.

Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, και καλή δύναμη. Και τον Γιώργο τον ξέρω προσωπικά γιατί όπως ξέρετε είμαστε μια δεύτερη οικογένεια».