Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη στήλη παρά με ευχές για περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, έναν από τους πιο παλιούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, ο οποίος χειριζόταν πολλούς καυτούς φακέλους. Η εικόνα της κατάρρευσης του την ώρα του πρωινού καφέ σόκαρε άπαντες, καθώς ελάχιστα λεπτά πριν συμβεί αυτό, είχε τοποθετηθεί στη συζήτηση με απόλυτη καθαρότητα σκέψης.

Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος είχε τεράστια πίεση όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ κάποιοι πήγαν να τον μπλέξουν ακόμα και σε σκάνδαλο με διαστάσεις παιδεραστίας στην Κύπρο. Η πορεία του τις επόμενες ημέρες θα δείξει αν θα είναι εφικτή η προσπάθεια αφύπνισης την επόμενη εβδομάδα και η ελπίδα όλων είναι ότι προοδευτικά και με την υποστήριξη των αγαπημένων του ανθρώπων θα μπορέσει να επανέλθει. Το ευχόμαστε από καρδιάς!

Η πρόταση Ανδρουλάκη και η άρνηση Μητσοτάκη

Μέσα σε αυτό το κλίμα μαθαίνω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης διαβίβασε πρόταση στο Μέγαρο Μαξίμου μέσω του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Ο Μητσοτάκης το σκέφτηκε για το στάθμισε, όμως αρνήθηκε αν και εκτίμησε τη χειρονομία του Ανδρουλάκη. Για τον ίδιον η περιπέτεια της υγείας του Μυλωνάκη είναι ένας ακόμα λόγος να ανταποκριθεί κανονικά στα καθήκοντα του.

Προτάσεις για την Αναθεώρηση

Σας έχω γράψει και τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Μητσοτάκης θα επιδιώξει μία θεσμική υπέρβαση στη σημερινή συζήτηση, για να υπερκεράσει τα πυρά της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, υποκλοπές κλπ. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης αναμένεται να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά συγκεκριμένος, παρουσιάζοντας κάποιες από τις προτάσεις που έχουν καταθέσει υπό μορφή εισηγήσεων γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί και οι οποίες αποτελούν μέρος της συνολικής πρότασης της Ν.Δ. που θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως, το πεδίο της συναίνεσης μοιάζει μάλλον ναρκοθετημένο αν κρίνει κανείς σε τι φάση είναι οι άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Δεν κάνει πρόταση δυσπιστίας ο Ανδρουλάκης

Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι σαφές ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να προχωρήσει με την κατάθεση πρότασης μομφής καθώς όπως λένε στην Χαριλάου Τρικούπη το μόνο που θα κατάφερνε μια τέτοια πρόταση θα ήταν η συσπείρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ σε μια περίοδο όπου οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος γκρινιάζουν - για να το πω ευγενικά. Πάντως αυτό που προκύπτει με βεβαιότητα είναι πως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εξαπολύσει φουλ επίθεση κατά του Μητσοτάκη με αιχμή βεβαίως την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Μαρκόπουλος στη μάχη

Με δεδομένο ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης υπουργοποιήθηκε και ο Νότης Μηταράκης καρατομήθηκε, μια εκκρεμότητα που μένει για την Ν.Δ. είναι η κάλυψη των θέσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Έχει μείνει μόνο ο Δημήτρης Καιρίδης που ασκεί καθήκοντα, αλλά μου λένε ότι σύντομα στη μάχη θα μπήκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, κάτι που σημαίνει ότι ακολουθούν θυελλώδεις κοινοβουλευτικές αναμέτρησεις.

H πρώτη για την Πέτη Πέρκα

Στη σημερινή κοινοβουλευτική μάχη θα κάνει πρεμιέρα και η Πέτη Πέρκα ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Θυμίζω πως η κυρία Πέρκα ανέλαβε τη θέση αυτή έπειτα από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα παραιτηθεί και από τη θέση του στο Κοινοβούλιο ώστε να είναι υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοινώσει το νέο του σχήμα. Το σήμα Τσίπρα περιμένουν κι άλλοι βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βαθμό που αρκετοί αναρωτιούνται για το πόσοι θα προλάβουν να ορκιστούν βουλευτές στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές.