Μάχη στη Βουλή σήμερα για το κράτος δικαίου - «Θεσμική φυγή προς τα εμπρός» θα επιδιώξει ο Μητσοτάκης

Με την αντιπολίτευση να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση επιδιώκοντας καθημερινά τη φθορά της και τα ανοιχτά μέτωπα για το Μέγαρο Μαξίμου να αυξάνονται, ο Πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει τη σημερινή προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή, με στόχο να περάσει στην αντεπίθεση.

Θα δώσει απαντήσεις σε όλες τις κατηγορίες που εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, αλλά – σύμφωνα με συνεργάτες του – θα επιδιώξει μία «θεσμική φυγή προς τα εμπρός».

Όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει συγκεκριμένες θεσμικές τομές που «θα ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος».

Στόχος είναι αφενός να αποκρούσει τη σαφή πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια συζήτηση για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Αφετέρου να αντιτάξει στην «τοξικότητα» που θα χρεώσει στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ τη δική του προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές που μπορούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και να βάλουν τέλος σε διαχρονικές παθογένειες.

«Πρωτοβουλίες ουσίας» από τον Μητσοτάκη

Αποκρούοντας εκ των προτέρων τις αντιπολιτευτικές βολές περί κίνησης «τακτικής» του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του επισημαίνουν ότι η ομιλία του και οι προτάσεις που θα διατυπώσει συνιστούν «πρωτοβουλίες ουσίας» υπό τη φιλοσοφία που τον διαπνέει ότι «όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις».

Ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει ότι αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή – φέρνοντας ως παράδειγμα τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απορρόφησή του από την ΑΑΔΕ - και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει και μια πρόγευση των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, θέτοντας τις υπόψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία θα καλέσει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη βούλησή τους να κοπεί ο γόρδιος δεσμός απ’ όσα κρατούν την Ελλάδα πίσω.

Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προϊδεάσει για τις αλλαγές που θα προτείνει στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα το άρθρο 30 με στόχο μία 6ετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το 90 για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και το 103 για την αξιολόγηση στο δημόσιο και τη σύνδεση με τη μονιμότητα.

Προσφάτως, δε, κατέθεσε δημόσια την πρότασή για ασυμβίβαστο βουλευτή – Υπουργού, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε παράθυρο για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Δεν αποκλείεται, δε, να αιφνιδιάσει περαιτέρω με μία νέα πρόταση έκπληξη. Σε κάθε περίπτωση ανοίγοντας τη σχετική συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η κυβέρνηση επιδιώκει να στριμώξει πολιτικά την αντιπολίτευση και δη το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί ότι υιοθετεί την τακτική του «όχι σε όλα».

ΟΠΕΚΕΠΕ και «ρουσφέτια»

Αναφορικά με τις νέες δικογραφίες για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί νέες βολές από τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στη γραμμή τα αντεπίθεσης περί υποκρισίας όσων κουνούν το δάχτυλο για το «ρουσφέτι».

Θα επαναλάβει ότι παρά τη διαφορετική βαρύτητα των περιπτώσεων των γαλάζιων βουλευτών που ελέγχονται, ουδείς κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος. Θα αναδείξει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για να σπάσει το απόστημα των πελατειακών σχέσεων (τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς) ως έμπρακτη απόδειξη της δικής του βούλησης για σύγκρουση με το «βαθύ κράτος» ώστε να μην υστερεί η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε αντίστιξη με τις «κραυγές άνευ ουσίας» των αντιπάλων του.

Λαζαριδης και «αριστεία»

Η κοινοβουλευτική σύγκρουση είναι βέβαιο ότι θα επεκταθεί και στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, καθώς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την αποπομπή του από την κυβέρνηση, αμφισβητώντας την «αριστεία» της ΝΔ.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει καλύψει τον νέο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με τα πυρά που δέχεται για το πτυχίο του και την πρόσληψή του το 2007 στο Υπουργείο Παιδείας. Χθες, ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ προσέθεσε στην εξίσωση και την πρόσληψη της συζύγου του στη Γενική Γραμματέα Ισότητας Φύλων το 2013 αμέσως μετά την παραίτηση του ίδιου από την ίδια θέση ως ειδικού συμβούλου.

Η αντιπαράθεση πάντως θα διεξαχθεί υπό το βάρος της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Η χθεσινή κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο της Βουλής δηλώνοντας πως εφόσον κρίνεται αναγκαίο δεν θα εμποδίσει την αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, ήταν σαφές δείγμα ανθρωπιάς και πολιτικού πολιτισμού. Ουδείς όμως είναι βέβαιος ότι αυτός ο πολιτικός πολιτισμός θα επικρατήσει και κατά την κοινοβουλευτική μάχη επί των ζητημάτων του κράτους δικαίου με φόντο ειδικά τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.