LIVE η ομιλία Μητσοτάκη στην έναρξη του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας

Στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo διεξάγεται το 16ο Συνέδριο της ΝΔ, οι εργασίες του οποίου αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ένα κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας, με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το κυβερνών κόμμα θέτει τις βάσεις για την επόμενη δεκαετία.

Το πρόγραμμα ανοίγει ο Θ. Ρουσόπουλος, ενώ το κλίμα κορυφώνεται με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

16ο Συνέδριο της ΝΔ: Χαμόγελα, αγκαλιές και πηγαδάκια στην είσοδο

Με καλή διάθεση καταφθάνουν στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo υπουργοί, βουλευτές, στελέχη και εκατοντάδες μέλη της ΝΔ για το 16ο Συνέδριο του κόμματος.

Μητσοτάκης: Τα κεντρικά μηνύματα προς την κοινωνία

Σημειώνοντας ότι και ο ίδιος και όλα τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να δουλεύουν με το βλέμμα χαμηλά και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες.

Επισημαίνοντας όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας που δυσκολεύει τους πολίτες και το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές ζήτημα.

Και θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με μειώσεις των φόρων και μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, χωρίς να θέτουν ξανά τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει πολύ στη δύσκολη διεθνή συγκυρία και στις κοσμογονικές αλλαγές που αναμένονται την επόμενη 5ετία και στη θέση που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα σε ένα κόσμο και κυρίως σε μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά.

Δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει έτσι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα.

Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται. Σε αυτό το σημείο, ο Μητσοτάκης αναμένεται να προσθέσει και την κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία.

Σχετικά με την κριτική του στην αντιπολίτευση, ο πρωθυουργός σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι φειδωλός, περιοριζόμενος στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση.

Επίσης, ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν. Άλλωστε πρόκειται και για μια ομιλία που θα οπλίσει τους συνέδρους με επιχειρήματα ενόψει της προεκλογικής μάχης που θα δώσει ο καθένας.

Τέλος, αν και θα απευθύνεται σε ένα κομματικό κοινό, ο ΚΜ θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023.

