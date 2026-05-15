Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Οι άξονες και τα μηνύματα με κοινωνικό πρόσημο

Στην ομιλία του, με την οποία θα ανοίξει τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει καταρχάς, έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2023-2027.

Ο απολογισμός αυτός θα γίνει από τον πρωθυπουργό για να καταδείξει πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται με αξιοπιστία και πάνω στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε».

Μετά από αυτό, και χωρίς καμία αλαζονεία, αλλά δείχνοντας την ενσυναίσθησή του για τα προβλήματα της κοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία;».

Μητσοτάκης: Τα κεντρικά μηνύματα προς την κοινωνία

Σημειώνοντας ότι και ο ίδιος και όλα τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να δουλεύουν με το βλέμμα χαμηλά και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες.

Επισημαίνοντας όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο ΠΘ στο θέμα της ακρίβειας που δυσκολεύει τους πολίτες και το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές ζήτημα.

Και θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με μειώσεις των φόρων και μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, χωρίς να θέτουν ξανά τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει πολύ στη δύσκολη διεθνή συγκυρία και στις κοσμογονικές αλλαγές που αναμένονται την επόμενη 5ετία και στη θέση που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα σε ένα κόσμο και κυρίως σε μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά.

Δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει έτσι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα.

Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται. Σε αυτό το σημείο, ο ΠΘ αναμένεται να προσθέσει και την κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία.

Σχετικά με την κριτική του στην αντιπολίτευση, ο ΚΜ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι φειδωλός, περιοριζόμενος στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση.

Επίσης, ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν. Άλλωστε πρόκειται και για μια ομιλία που θα οπλίσει τους συνέδρους με επιχειρήματα ενόψει της προεκλογικής μάχης που θα δώσει ο καθένας.

Τέλος, αν και θα απευθύνεται σε ένα κομματικό κοινό, ο ΚΜ θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023.