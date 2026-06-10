Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει λόγο στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος έστειλε μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027 , κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τα στελέχη της παράταξης για τη συμμετοχή τους στον προσυνεδριακό διάλογο και για την επιτυχημένη διοργάνωση του συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία συνέβαλε στην ενίσχυση της εσωκομματικής ενότητας και επιβεβαίωσε τον δημοκρατικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι το ποσοστό ανανέωσης φτάνει το 75%, γεγονός που όπως υπογράμμισε αποτελεί εγγύηση τόσο για τη σημερινή λειτουργία όσο και για τη μελλοντική πορεία του κόμματος.

Απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «στέλεχος με μακρά διαδρομή στην παράταξη», ανέφερε: «Κάθε μέρα μετράει. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη. Διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος».

Στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα συγκεντρωθούν και θα αποτυπωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα αποτελεί καθημερινό σημείο αναφοράς και βασικό πολιτικό επιχείρημα της παράταξης. Υπογράμμισε παράλληλα ότι πρόκειται για ένα θετικό κεκτημένο που έχει οικοδομηθεί με προσπάθεια και δεν πρέπει να θεωρείται ούτε εύκολο ούτε δεδομένο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στους τέσσερις βασικούς άξονες που, όπως σημείωσε, συγκροτούν την «Ισχυρή Ελλάδα»: τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, την ισχυρή άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή αναγνώριση και σταθερότητα.

Τόνισε επίσης ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας αποτελεί απάντηση σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι απαντά και σε εκείνους που, όπως είπε, «πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί τα νερά αυτά «πάντα ελεύθερα και γαλανά», μέσα από πράξεις και όχι μέσα από συνθήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μια χώρα που βρέθηκε σε καθεστώς πτώχευσης κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε τα βάρη της σημερινής γενιάς να μην μετακυλιστούν στις επόμενες.Αναφερόμενος στο οικονομικό περιβάλλον, σημείωσε ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να απομειώνουν τις αυξήσεις των εισοδημάτων, τονίζοντας πως η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος παραμένει διαρκής πρόκληση απέναντι στην ακρίβεια.

Επισήμανε ότι η ενίσχυση της «τσέπης» του πολίτη και η ανακούφιση των νοικοκυριών αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τον νέο πολιτικό κύκλο έως το 2030, υπογραμμίζοντας πως η πρόοδος των οικονομικών δεικτών πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για όλους.Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτή θα είναι η βασική στόχευση του προεκλογικού προγράμματος για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα αποτυπωθεί στην «Ατζέντα 2030». Πρόκειται, όπως είπε, για μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα διαμορφωθεί από ειδική επιτροπή υπό τον Κωστή Χατζηδάκη και θα αποτελέσει ένα νέο «συμβόλαιο ευθύνης» με την κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον νέο οδικό χάρτη της κυβέρνησης, ο οποίος, όπως είπε, στηρίζεται σε ένα «τρίγωνο» στρατηγικών προτεραιοτήτων: την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας και της διπλωματικής ισχύος της χώρας, καθώς και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας ζωής.

Υπογράμμισε ότι η κυβερνητική στρατηγική συμπυκνώνεται στα μηνύματα «Σταθερότητα με Αποτέλεσμα» και «Αλλαγές με Σχέδιο», τα οποία, όπως σημείωσε, αποτυπώνουν τη συνέχεια της πολιτικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» αποτελεί τη βάση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και θεμέλιο για την επόμενη πολιτική προσπάθεια της παράταξης.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδιώκει τη διακυβέρνηση της χώρας αλλά την πολιτική αποσταθεροποίηση και την εξάντληση της κοινωνίας και ανέφερε χαρακτηριστηκά: «Ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Ξέρει ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα απ’ την ελπίδα. Τόνισε ότι ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο κόμμα ή πρόσωπο, αλλά τα ίδια τα προβλήματα της χώρας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι απέναντι στην κυβέρνηση βρίσκονται η προπαγάνδα, η τοξικότητα και η παραπληροφόρηση, τα οποία όπως είπε αλλοιώνουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν σύγχυση και αδράνεια. Υπογράμμισε ότι απέναντι στην αναζωπύρωση του λαϊκισμού απαιτείται πολιτική και θεσμική αντίσταση.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι σε έναν ασταθή διεθνή περιβάλλον η παράταξη αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια στη χώρα, επισημαίνοντας πως οι αλλαγές που προωθεί είναι οι μόνες που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο.

Όπως σημείωσε, η εντολή που θα ζητηθεί από τον ελληνικό λαό θα είναι εντολή ρήξης με τα κακώς κείμενα, αλλά και ολοκλήρωσης των μεταρρυθμιστικών κύκλων που ξεκίνησαν το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023, με στόχο μια νέα συλλογική προσπάθεια στην οποία –όπως είπε– έχουν θέση όλοι.