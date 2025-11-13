Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μέγαρα και η παραλαβή πυροσβεστικών αεροσκαφών

Δείτε ζωντανά από το αεροδρόμιο των Μεγάρων την εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην εκδήλωση μιλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
