Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μέγαρα και η παραλαβή πυροσβεστικών αεροσκαφών

Ζωντανά η ομιλία του πρωθυπουργού από τα Μέγαρα.

Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Μέγαρα | EUROKINISSI
Δείτε ζωντανά από το αεροδρόμιο των Μεγάρων την εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην εκδήλωση μιλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

