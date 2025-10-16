LIVE η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή: «Η Ελλάδα ισότιμος συνεργάτης Ευρώπης και ΝΑΤΟ»

Αυτή την ώρα ακούγεται η εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς στα πλέον ακανθώδη διεθνή μέτωπα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σημερινή συζήτηση πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Απέναντι στο αίτημα που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός αποφάσισε την αξιοποίηση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής για να διευρύνει τη συζήτηση για να ενημερώσει το Σώμα σε αυτό το κρίσιμο και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

O πρωθυπουργός είπε κατά την έναρξη της ομιλίας του πως «Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Κατόπιν τόνισε: «Ελπίζω θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ. Και σίγουρα δεν γίνεται να εξαντλούνται σε εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες.

Βέβαια και η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική. σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν ούτε ανευθυνότητες ούτε επιπολαιότητες.

Είμαι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα το 2025 στέκεται όρθια και υπερήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ως ισότιμος εταίρος στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ως ένας πυλώνας σιγουριάς σε μια ταραγμένη περιοχή.

Ως ένας κόμβος ενέργειας, ως γέφυρα διεθνών συνεργασιών, χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να προσπαθεί πάντα να τις συνδιαμορφώσει. Το κατέκτησε χάρη σε μία σειρά σωστές επιλογές Γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλά για ισχυρή Ελλάδα αν δεν έχει και ισχυρή οικονομία».

Μητσοτάκης για Μονή Σινά: «Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της»

Σχετικά με το καθεστώς στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, υπογράμμισε πως «Έχουμε προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τελευταίο λόγο στην Σιναϊτική Αδελφότητα.

Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

«Πάγια θέση η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους»

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα ήθελε κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων από την αρχή, ενώ υπογράμμισε πως «για την Ελλάδα η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι πάγια θέση, η οποία όμως θα έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που θα πρέπει να έχει και την αιγίδα του ΟΗΕ.

Παράλληλα ενδυναμώνουμε τους δεσμούς μας με το Ισραήλ, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση κυβερνά τη συγκεκριμένη πολιτική σκηνή αλλά ενδυναμώνουμε τους δεσμούς μας και με πολλές αραβικές χώρες».

Μητσοτάκης για επενδύσεις στο Αιγαίο: «Σφραγίδα διεθνούς αξιοπιστίας»

Σχετικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες ξένων εταιρειών στο Αιγαίο, ο ΠΘ ανέφερε:

«Και η Chevron μετά την Exxon στα ελληνικά νερά συνιστούν μία ακόμα σφραγίδα στο διαβατήριο της διεθνούς αξιοπιστίας της πατρίδας μας και μία απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από όποιους εκνευρισμούς μπορεί αυτό να προκαλεί σε ορισμένους».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάλι είπε: «Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας. Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο».

Δύο νέα θαλάσσια πάρκα

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα προχώρησε στον καθορισμό δύο νέων θαλάσσιων πάρκων προστατεύοντας το περιβάλλον επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις Θαλάσσιες ζώνες.

«Και βέβαια οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέχεια της ρύθμισης μιας εκκρεμότητας από το παρελθόν αναφέρομαι στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει τα ανώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας και ο χάρτης αυτός θα αναρτηθεί πολύ σύντομα στην ΕΕ.

Η χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή η θέση της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε και με τη συμμετοχή μας στη διάσκεψη ειρήνης στην Αίγυπτο».