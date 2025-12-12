Στο παρακάτω link θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας:

Δείτε εδώ την ομιλία του κ. Μητσοτάκη:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη

«Σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη - χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς κοιτάμε το αύριο».

«Ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - ρεαλιστικός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της πενθήμερης συζητήσης στην ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2026, τόνισε:

«Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες.

Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός.

Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχώv».

«Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία»

Ο Πρωθυπουργός για τα ζητήματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις, δήλωσε: «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

«Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί»

Στην τοποθέτησή του προς τους βουλευτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον συλλογικό χαρακτήρα της πολιτικής δράσης, συγκεκριμένα είπε:

«Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

«Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».