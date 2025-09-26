Μενού

LIVE η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Bloomberg: «Θα καταγράψουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα»

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτάκης - ΔΕΘ 2025
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News John Micklethwait στο πλαίσιο της 80ής ΓΝ του ΟΗΕ, με επίκεντρο τα οικονομικά και την αναπτυξιακή «τροχιά» που ακολουθεί η Ελλάδα επί διακυβέρνησής του.

Απαντώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι εμφανίζουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και «θα καταγράψουμε και φέτος».

«Η οικονομία αναπτύσσεται και θέλουμε να διανέμεται και ο πλούτος, θέλω να μειώσω τους φόρους για τη μεσαία τάξη», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε LIVE τη συνέντευξη του πρωθυπουργού εδώ

Μητσοτάκης: «Πολλές χώρες στρέφονται σε Ταμείο για την Άμυνα»

«Έχουμε γυρίσει σελίδα, αλλά θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ποιοτική, να υπάρξει σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Λέω στους συμπολίτες μου ότι οι καλύτερες μέρες είναι στο μέλλον», είπε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος μου είναι να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία και πιστεύω ότι εάν εργαστούμε θα την κερδίσουμε».

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για τη δημιουργία ταμείου για την Άμυνα είπε ότι είναι πολλές οι χώρες που έχουν στραφεί σε αυτή την άποψη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας.

Περισσότερα σε λίγο...

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ