LIVE η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Bloomberg: «Θα καταγράψουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News John Micklethwait στο πλαίσιο της 80ής ΓΝ του ΟΗΕ, με επίκεντρο τα οικονομικά και την αναπτυξιακή «τροχιά» που ακολουθεί η Ελλάδα επί διακυβέρνησής του.

Απαντώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι εμφανίζουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και «θα καταγράψουμε και φέτος».

«Η οικονομία αναπτύσσεται και θέλουμε να διανέμεται και ο πλούτος, θέλω να μειώσω τους φόρους για τη μεσαία τάξη», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε LIVE τη συνέντευξη του πρωθυπουργού εδώ

Μητσοτάκης: «Πολλές χώρες στρέφονται σε Ταμείο για την Άμυνα»

«Έχουμε γυρίσει σελίδα, αλλά θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ποιοτική, να υπάρξει σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Λέω στους συμπολίτες μου ότι οι καλύτερες μέρες είναι στο μέλλον», είπε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος μου είναι να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία και πιστεύω ότι εάν εργαστούμε θα την κερδίσουμε».

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για τη δημιουργία ταμείου για την Άμυνα είπε ότι είναι πολλές οι χώρες που έχουν στραφεί σε αυτή την άποψη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας.

Περισσότερα σε λίγο...