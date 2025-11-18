Συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού ERT News, στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, παραχωρεί το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε έκτακτη συμπληρωματική ενίσχυση σε όσους κτηνοτρόφους έχουν χάσει τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οικονομικά, μέχρις ότου δημιουργήσουν ξανά τα κοπάδια τους.

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο, επισηαμίνοντας ότι «η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο».

Πρόσθεσε δε ότι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την αγορά. «Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του», είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο.

Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

Παρακολουθείστε live στη συνέντευξη

Μιλώντας νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η λύση στο κυκλοφοριακό είναι η συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Η Γραμμή 4 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται αυτή την ώρα».

Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Όπως είπε όλη η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του στόλου και της συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορείων. «Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Στόχος είναι να αυξήσουμε εντός έξι μηνών την συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας όχι έμφαση δίνεται και στην καλύτερη εφαρμογή του ΚΟΚ.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.

O πρωθυπουργός βρίσκεται στο στούντιο του ΕΡΤnews, όπου απαντάει σε ερωτήματα για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας και όσα απασχολούν τους πολίτες.