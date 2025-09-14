Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται σήμερα με τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Παρακολουθείστε ζωντανά την ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που δεν έφτιαξαν επικοινωνιολόγοι, ούτε εταιρείες συμβούλων» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς εάν το κόμμα του είναι έτοιμο για το ενδεχόμενο εκλογών.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, που φθίνουν», δήλωσε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις απαντήσαμε στοχευμένα».

Σε ερώτηση εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ ο κ.Ανδρουλάκης απάντησε πως «η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της ΝΔ. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», εξηγώντας γιατί πρέπει να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση.

Ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μια εβδομάδα πριν από τον πρωθυπουργό είπε πως «η αγορά δεν λειτουργεί», πως «η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των ολιγοπωλίων και δεν έχει καμία διάθεση να τα περιορίσει με κανόνες στην αγορά».

Συμπλήρωσε δε πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προτείνει «κανόνες και έλεγχο» και «πολύ μεγάλα πρόστιμα» όπου χρειαστεί.

«Ήρθαμε εδώ, στη ΔΕΘ, με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με άλλο όραμα για την ανάπτυξη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα στον τόπο», σημείωσε.

«Δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Σκεφτείτε τι σημαίνει για τον τόπο μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους. Ας προλάβουμε πριν να είναι αργά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες ως λαός από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τον πολίτη, τους θεσμούς και το κράτος.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο. Το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί και επιλέγουν την αποχή. Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσίασα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά τις συνεργασίες, ανέφερε πως έχει αποδείξει «ότι όταν χρειαστεί, στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανένα».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα».

«Άρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι τη δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις.

Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε δε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια».

«Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε.

«Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας».

«Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια.

Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία, η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.