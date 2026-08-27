LIVE η τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό προσκεκλημένων και το παρών θα δώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι τοπικές αρχές.

Δείτε LIVE εικόνα:

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου».

Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Η άφιξη Μητσοτάκη για την τελετή των εγκαινίων

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός έφτασε στο σταθμό της Νομαρχίας και επιβιβάστηκε στο συρμό και οδηγήθηκε στο σταθμό της Μίκρας για τον αγιασμό προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Νέας Κρήνης-Καλαμαριάς Ιουστίνου και για την τελετή παράδοσης του έργου.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, με τον πρωθυπουργό να λέει κατά την άφιξή του «Καλορίζικη επέκταση» και ουσιαστικά μαζί με άλλα στελέχη και μέλη της ηγεσίας του υπουργείου υποδομών και μεταφορών ήταν οι πρώτοι επιβάτες, καθώς σήμερα ξεκινά ουσιαστικά και η λειτουργία του μετρό.