LIVE η υποδοχή της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων»: Τα ατού του νέου υπερόπλου του Ναυτικού

Με κάθε επισημότητα και έντονο συμβολισμό πραγματοποιείται στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής Belharra, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Δείτε live εικόνα από την ΕΡΤ της υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων».

Το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού αποδίδουν τιμές στο νέο απόκτημα του Στόλου, που χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για μια νέα εποχή στην Εθνική Άμυνα.

Η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, με αιχμή τα ραντάρ Sea Fire, ενώ ξεχωρίζει και για τις αυξημένες ανθυποβρυχιακές της δυνατότητες. Ο οπλισμός της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 στην πλώρη, πυραύλους επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90, πυραύλους RAM, πυροβόλο Oto Melara 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Φρεγάτα Κίμων | EUROKINISSI

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένως τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί πλοίο στρατηγικής αποτροπής, ικανό να ενισχύσει καθοριστικά την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Φρεγάτα Κίμων | EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στη Λοριάν της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακολούθως, το πλοίο απέπλευσε με πλήρωμα 128 ατόμων προς τη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του και ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη αισθητήρων, συστήματος μάχης και οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Μετά το ταξίδι του προς την Ελλάδα και την άφιξή του στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ξεκινά η διαδικασία ένταξης της φρεγάτας στον Στόλο, η οποία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη επιχειρησιακών ρόλων.

Φρεγάτα Κίμων | EUROKINISSI

Στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.