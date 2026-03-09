Live οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη από την Πάφο

Κοινές δηλώσεις πραγματοποιούν αυτήν την ώρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά και την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, εκπέμποντας ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από την Πάφο.
- Μπορούν οι σταθμοί του μετρό να λειτουργήσουν ως καταφύγια;
- Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν - Το τριπλό μήνυμα
- Κατερίνα Καινούργιου: Η απάντηση για την τύχη του σκηνοθέτη μετά τα πλάνα με το σάντουιτς
- Χαμός στο Survivor με τους Αθηναίους: «Μας έχει κάνει τα νεύρα ζαρτιέρες!» - Η επίθεση στη Μαντίσα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.