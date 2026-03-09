Μενού

Live οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη από την Πάφο

Δείτε ζωντανά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Γαλλίας.

τριμερής στην Κύπρο
Στην τριμερή στην Κύπρο συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης | EUROKINISSI
Κοινές δηλώσεις πραγματοποιούν αυτήν την ώρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά και την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, εκπέμποντας ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από την Πάφο. 

 

