Λοβέρδος για Καρυστιανού: «Αν δεν είχε σκοτωθεί το παιδί της, θα ξέραμε την ύπαρξή της;»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μίλησε στην εκπομπή Tonight του MEGA σχετικά με το νέο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο ανακατεύει την πολιτική τράπουλα.

Ο κ. Λοβέρδος ξεκίνησε δηλώνοντας: «Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στις εκλογές, αλλά προσωπικά έχω έναν έντονο ηθικό ενδοιασμό».

Αναφερόμενος στη Σοφία Καρυστιανού, σημείωσε: «Η κυρία Καρυστιανού δεν είναι πλέον μόνο μια μητέρα που έχασε το παιδί της.

Παραμένει αυτό, βέβαια, αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε ότι κατεβαίνει στις εκλογές, είναι υποψήφια πολιτικός. Προσωπικά, δεν σας κρύβω ότι λίγο με ενοχλεί».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Με ενοχλεί να εργαλειοποιείς τον θάνατο του παιδιού σου. Αν δεν είχε σκοτωθεί το παιδί της, θα ξέραμε την ύπαρξή της;».