Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Είναι παιδί μου αλλά δε δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Για πρώτη φορά ο Ανδρέας Λοβέρδος, ερωτηθείς για την πρόσφατη υπόθεση σύλληψης του γιου του, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, απάντησε δημόσια για τα όσα ακούγονται.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή «Kontra24» του Kontra Channel, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε αρχικά πως: «Κατ' αρχάς έχω δύο γιους. Αυτός είναι ο μικρότερος, ο Δημήτρης. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είτε είναι άνδρες, είτε είναι γυναίκες. Είτε είναι νεότεροι, είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου και ο νόμος μας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τελεία και παύλα» και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Συνελήφθη ο γιος μου και τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Τη δικογραφία δεν την έχω δει. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και δεν υπάρχουν στη δικογραφία, όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε ότι: «Αυτό που ακούστηκε ότι είπε στους αστυνομικούς ''ξέρετε ποιος είμαι εγώ'' δεν το έχει η δικογραφία. Δεν ήμουν μπροστά, ήμουν στο εξωτερικό εκείνες τις ημέρες. Δεν έχει η δικογραφία. Δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε αυτό, αν το έφτιαξε, δεν ξέρω τι να σας πω, η δικογραφία πάντως, με ενημερώνει η δικηγόρος που θα τον υπερασπιστεί, ότι αυτό δεν το έχει» και κατέληξε:

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω αλλά δε δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του; Θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Υπενθυμίζεται πως μετά τη σύλληψη του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του καταλογίστηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.