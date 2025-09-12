Λούκα Κατσέλη: «Δεν είμαι ψυχίατρος του κύριου Τσίπρα, αλλά έχει την ανάγκη να μιλήσει»

Η πρώην υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, σχολίασε εχθές (12/09) ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και επεσήμανε ότι αν κάνει δικό του νέο κόμμα θα ευνοήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αρχικά η κ. Κατσέλη, σε συνέντευξη της στο Action24, υπενθύμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι είναι «άλλο να κινείσαι πολιτικά -όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί κινούνται πολιτικά- και άλλο να εξαγγέλλεις ένα κόμμα, ιδιαίτερα όταν εισαι βουλευτής ενός υπάρχοντος κόμματος.

Ο κ. Τσίπρας έχει όλη την ωριμότητα, τη γνώση και την εμπειρία για να ξέρει πως όταν θελήσει και όταν είναι έτοιμος να κάνει ένα διαφορετικό βήμα από αυτό που έχει κάνει να το κάνει».

Συνεχίζοντας, επεσήμανε πως «εγώ βάζω τον προβληματισμό, γιατί ξαφνικά χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, γίνεται συστηματικά εδώ και μήνες ενός καινούργιου πόλου. (…) Είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος που είχε φύγει από την ενεργό πολιτική να έχει την ανάγκη να καταθέσει τις απόψεις του. Να θυμίσω ότι το ίδιο πράγμα είχε κάνει ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς».

Το γεγονός ότι παίζεις επι μήνες μέσω δημοσκοπήσεων κάτι που δεν υπάρχει πρέπει κάποιον σκεπτόμενο πολίτη να τον προβληματίζει. Δεν έχουμε ένδειξη ότι έρχεται το οτιδήποτε. Όταν και αν ο κ. Τσίπρας θελήσει να το κάνει, θα το πει ο ίδιος», σημείωσε.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι μια δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ευνοούσε τη Νέα Δημοκρατία. «Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Είναι φυσικό ένας πρώην πρωθυπουργός μετά από όσα έχει κάνει η κυβέρνηση, να αντλεί ψήφους και στήριξη από μια ευρύτερη μάζα.(…) Εάν παιχτεί στα ΜΜΕ πως η μόνη εναλλακτική είναι η κ.Κωνσταντοπούλου ή ο κ. Τσίπρας, αυτό δημιουργεί κλίμα επικέντρωσης σε συγκεκριμένα πρόσωπα που εμένα με προβληματίζει».

«Προβληματίζομαι γιατί πιστεύω πως η συζήτηση αυτή ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαι ψυχίατρος του κ. Τσίπρα, αλλά έχει την ανάγκη να μιλήσει. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι η ίδια που βιώνουμε σήμερα. Η δική μου αποστολή είναι να είμαι καταλύτης στην αναδιάταξη όλου του χώρου, γιατί ο προοδευτικός χώρος πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα αξιόπιστο ψηφοδέλτιο»,

Τέλος, αναφέρθηκε σε δύο προβληματισμούς που έχει αναφορικά με το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο κ. Τσίπρας σε νέο κόμμα:«Εάν ο κ. Τσίπρας κάνει νέο κόμμα θα γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον θα συσπειρώσει τη βάση της ΝΔ, δεύτερον θα πέσουν από πίσω όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να χτυπήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία και το ξέρει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας».