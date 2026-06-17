Με την ακρίβεια να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, η κυβέρνηση επιχειρεί να υψώσει ακόμα περισσότερα αναχώματα έναντι των υψηλών τιμών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε σημερινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα «PosoKanei» των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πλατφόρμα θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εντοπίζουν πιο εύκολα τον προμηθευτή με την καλύτερη τιμή ανά προϊόν που αναζητούν. Στόχος είναι αφενός η διευκόλυνση των καταναλωτών στο κυνήγι της προσφοράς, αφετέρου η άσκηση πίεσης της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

«Θα λύσει το πρόβλημα; Προφανώς και όχι, αλλά θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να μπορεί να γνωρίζει πραγματικά ποιο σούπερ μάρκετ ή ποιο κατάστημα έχει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη τιμή. Είναι πρακτικές και πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από τη Βούλα, δίνοντας έμφαση στη διαρκή «μάχη» με την ακρίβεια από την κυβέρνηση και διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη των πολιτών και του διαθέσιμου εισοδήματος.

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Πόσο κοστίζει το «τζάμπα»;

Απέναντι στις εφαρμόσιμες και κοστολογημένες λύσεις που προτείνει σε όλα τα πεδία πολιτικής η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός βάζει την «πλειοδοσία» ακοστολόγητων παροχών που χρεώνει στην αντιπολίτευση, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους των «Σειρήνων».

«Ο "Τζάμπα 1" ανταγωνίζεται τον "Τζάμπα 2" και θα ακολουθήσει και "Τζάμπα 3" και "Τζάμπα 4". Τους λέω, λοιπόν, ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι “τσάκισαν” στους φόρους τη μεσαία τάξη», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης χθες από τη Βούλα, καρφώνοντας εμμέσως Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Ο ίδιος επενδύει στην αξιοπιστία και τα παραδοτέα της κυβερνητικής πολιτικής, εκτιμώντας ότι στο δρόμο προς τις εκλογές οι πολίτες θα μπορέσουν να ξεχωρίσουν την ειλικρίνεια από τις ανέξοδες υποσχέσεις των πολιτικών του αντιπάλων.

Για τον κ. Μητσοτάκη το στοίχημα είναι να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών που έδωσαν στη ΝΔ τις μεγάλες εκλογικές νίκες του 2019 και 2023 διαμορφώνοντας μια «πλατιά κοινωνική συμμαχία» που όπως είπε «ήθελαν να πάνε τη χώρα μπροστά, που είχαν κουραστεί με τους πειραματισμούς».