Μάκης Βορίδης: «Πολιτικό σκάνδαλο δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Μάκης Βορίδης λέγοντας ότι δεν αποτελεί «πολιτικό σκάνδαλο».

Μιλώντας στο ΕΡΤNews για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, είπε μεταξύ άλλων πως: «Πράγματι κανείς περίμενε να δει και από τη χτεσινή συζήτηση, αν υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία σε μια επιλογή θεματολογίας που γίνεται από την αντιπολίτευση τα τελευταία δύο χρόνια, ίσως και περισσότερο. Παρά το ότι ο τόνος ορισμένες στιγμές ήταν ας το πω, ακραία υψηλός, υπήρξαν περίοδοι στο παρελθόν που συζητάγαμε στη Βουλή και θέματα πολιτικής, θέματα φορολογικής πολιτικής, θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, τι μέτρα έπρεπε να παίρνουμε, τι δεν έπρεπε.

Ήταν μια μεγάλη δημόσια συζήτηση αυτή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά στην περίοδο της δεύτερης θητείας, η αντιπολίτευση είχε επιλέξει να επενδύσει σε, ας το πω, υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα. Περάσαμε δυο χρόνια να συζητάμε για το παράνομο φορτίο», δήλωσε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Βορίδης: «Πολιτικό σκάνδαλο δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Πολιτικό σκάνδαλο δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το λέω γιατί ήρθε μία δικογραφία η οποία αφορούσε και εμένα. Κάναμε μία εξεταστική που κράτησε πέντε μήνες. Εξετάστηκαν σε αυτή την εξεταστική 75 άνθρωποι, προσκομίστηκαν έγγραφα, 20.000 σελίδες. Αν κάτι δεν μπορεί να διατυπωθεί με έναν σαφή και καθαρό τρόπο μετά από 75 μάρτυρες, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει υπόθεση.

Η πρώτη δικογραφία δεν είχε καθόλου οικονομική ζημία, δεν είχε νούμερα, στη δεύτερη,τώρα πια έχουμε πρόσβαση στο υλικό και διαπιστώνουμε ότι το έκνομο και το έγκλημα καθοσιώσεως στο οποίο έχει διαπραχθεί από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας λέω περίπτωση λοιπόν είναι ότι από το γραφείο του Μηταράκη έφυγε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με διαβιβαστικό.

Δηλαδή έρχεται ένας πολίτης, μου στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, λέει το παράπονό του για κάποιο θέμα.

Και το διαβάζω εγώ χωρίς καν οποιαδήποτε παραίνεση, “Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο”, το διαβιβάζω στο γραφείο του υπουργού για να το δουν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του είπε: «Πάμε στον κύριο Λιβανό, του έρχονται λοιπόν 30 καλλιεργητές βιολογικών, οι οποίοι πρόπερσι έχουν πάρει ενίσχυση, πέρυσι έχουν πάρει ενίσχυση. Πάνε λοιπόν οι άνθρωποι και λένε, ξέρετε, φέτος χάσαμε την προθεσμία για την αίτησή μας. Γιατί τη χάσατε ρε παιδιά; Αρρώστησε ο κοινός μελετητής που είχαμε, έπαθε καρκίνο και δεν την προφτάσαμε.

Θέτει το ζήτημα ο βουλευτής, όπως του το έθεσαν οι πολίτες, οι παραγωγοί και λέει έγινε αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάτι;

Υποδεικνύεται η λύσις της ασκήσεως ιεραρχικής προσφυγής. Χάσαμε την προθεσμία για λόγους ανωτέρας βίας, γιατί δεν μπόρεσε ο μελετητής μας και ο έχων τη διακριτική ευχέρεια υπουργός την κάνει δεκτή. Ερώτηση, ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια η υπουργός που του τη δίνει ο νόμος για να λύσει ένα τέτοιο πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν ούτε ψεύτικες ενισχύσεις, ούτε ψεύτικοι καλλιεργητές. Χάσανε μια προθεσμία, για να λύσεις ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτό είναι κακουργηματική απιστία. Αλήθεια τώρα»;

Οι δηλώσεις του Μάκη Βορίδη για την άρση ασυλίας βουλευτών

Μιλώντας για την άρση ασυλίας βουλευτών, σχολίασε πως: «Η Βουλή επιλαμβάνεται ποινικών υποθέσεων, επομένως έχει ποινική αρμοδιότητα. Έχοντας δει λεπτομερώς τις δικογραφίες από το διαβιβαστικό που μας έχει έρθει από την Εισαγγελία, λέω ότι αυτές δεν είναι δικογραφίες οι οποίες σηκώνουν ποινική αξιολόγηση.

Το πολιτικό ζήτημα η αλήθεια είναι ότι το βλέπω. Γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν μια πολιτική ιδιότητα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αύριο υποψήφιοι στους νομούς τους. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δημόσια έκθεση. Σου λέει εγώ θέλω να πάω να κριθώ από το δικαστήριο.

Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται η σχέση του πολίτη με το βουλευτή του και επομένως δεν νοείται άρση ασυλίας σε αυτά τα ζητήματα. Το βάρος της νομιμότητας βρίσκεται στη διοίκηση, η διοίκηση έχει την ευθύνη της τήρησης της νομιμότητας.

Η δεύτερη λύση, η οποία επίσης είναι απλή και καθαρή, να πούμε δεν θέλουμε καμία επαφή των βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση. Ο βουλευτής παρακαλώ στα καθήκοντά του και τι σημαίνει στα καθήκοντά του; Μιλάει στη Βουλή, κάνει νομοπαρασκευαστική εργασία και επεξεργασία των νομοσχεδίων, κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τελεία».

Τέλος, είπε πως: «Έχει γίνει μια επένδυση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν έχει να πει τίποτε για την γεωπολιτική, δεν έχει να πει τίποτα για τη μετανάστευση, δεν έχει να πει τίποτα για τα οικονομικά, δεν έχει να πει τίποτα για δημοσιονομικά, δεν έχει να πει τίποτε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα θέματα που άνοιξε».

