«Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε»: Η στιγμή που «χτυπάει» το 112 στη Βουλή

Σήμερα το πρωί ήχησε για όλους τους κατοίκους της Αττικής το 112 εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας και ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές. Το κουδούνισμα της Πολτικής Προστασίας έφτασε στη Βουλή την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του Νομού Λαρίσης.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφού είχε ξεκινήσει την ομιλία του για το αγροτικό ζήτημα, ήχησαν τα κινητά των βουλευτών και ακούστηκε στην αίθουσα: «Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112».

Ο κύριος Κόκκαλης απάντησε απευθυνόμενος πιθανότατα στον Κώστα Τσιάρα: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε. Δεν πάει άλλο». Μετά ακολούθησαν γέλια του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα και ο βουλευτής συνέχισε την ομιλία του. Μάλιστα ο χρόνος του μηδενίστηκε λόγω της διακοπής και ξεκίνησε από την αρχή.