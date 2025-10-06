Μαμουλάκης για Αλέξη Τσίπρα: «Χρειάζεται σύνθεση δυνάμεων όλου του χώρου»

Για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα, μίλησε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Επειδή αυτή η διάσπαση δεν βοηθά πουθενά, αυτό που χρειάζεται ο χώρος είναι να συνθέσει δυνάμεις. Αυτό δεν είναι μία εύκολη άσκηση, αλλά επιβεβλημένη» είπε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Μαμουλάκης.

«Είναι πολύ πρώιμο. Σήμερα είχαμε ένα πολιτικό γεγονός (…) Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα» διευκρίνισε σχετικά ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

«Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας δεν είναι άλλη μία διάσπαση ή άλλη μία διασπαστική προσέγγιση, αλλά μια σύνθεση. Σύνθεση δυνάμεων όλου του ευρύτερου χώρου που νομίζω πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, φυσικά με νόρμες και κανόνες. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι πλέον κάτι επιβεβλημένο», πρόσθεσε.

«Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με όρους κοινωνικής ανάγκης και της ανάγκης της χώρας, το βλέπω ως μια θετική εξέλιξη» είπε στη συνέχεια.