Μαρία Καρυστιανού: «Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός - ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό»

Για την είσοδο της στον πολιτική μίλησε για πρώτη φορά η Μαρία Καρυστιανού, καθώς έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για λογαριασμό του περιοδικού Down Town Κύπρου, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας για το πώς αποφάσισε να ιδρύσει νέο κόμμα είπε: «Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός. Από τη θέση ευθύνης, ως ενεργός πολίτης, δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Διότι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

«Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής αυτού του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε «το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει, πριν και πάνω από όλα, η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής», πρόσθεσε

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στα τελευταία δύο τηλεφωνήματα με την κόρη της, Μάρθη, πριν χάσει τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Θυμάμαι που με πήρε το απόγευμα γύρω στις 7:00 η ώρα. Ήμουν στο ιατρείο μου, αλλά εγώ εξέταζα και δεν το απάντησα. Κάτι που πάντα θα με στοιχειώνει. Μετά είχα πάρα πολύ δουλειά και ξεχάστηκα και με ξαναπήρε εκείνη στις 9:00 η ώρα το βράδυ. Το σήκωσα, μιλήσαμε γρήγορα, γιατί πάλι είχα δουλειά, για να μου πει "μαμά θα αργήσουμε. Έχω ξεχάσει τα κλειδιά, οπότε θα χτυπήσω, μην τρομάξεις. Εγώ θα είμαι», εξομολογήθηκε.

«Ήταν μια συνομιλία που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το κλείσαμε στα γρήγορα, γιατί είχα δουλειά. Πού να φανταζόμουν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που την άκουγα. Τέλος πάντων. Αυτές οι δύο κλήσεις της, η μία, η αναπάντητη και η άλλη, η βιαστική, είναι τα δύο πράγματα που πάντα θα με στοιχειώνουν. Θα έδινα τα πάντα να άλλαζα εκείνα τα τηλεφωνήματα. Όπως και το ότι συζητούσαμε για εκείνη την εκδρομή, που λέγαμε μήπως να μην πάει. Είναι τα πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να τα αλλάξω», είπε η Μαρία Καρυστιανού.