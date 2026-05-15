Μαρία Καρυστιανού: Στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος

Tην ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε, μέσω ανάρτησής της στα social media η Μαρία Καρυστιανού.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», έγραψε στο μήνυμά της η κ. Καρυστιανού, το οποίο συνοδεύει από ένα σύντομο βίντεο.

Στο βίντεο από AI η Μαρία Καρυστιανού αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελαίας ενώ ακούγεται η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί».

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον.

Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!

Πριν από περίπου δέκα ημέρες και πάλι με μία ανάρτηση στα social media, η Μαρία Καρυστιανού είχε κάνει γνωστό πως ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του κινήματος των πολιτών που τη στηρίζουν, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Μάιο θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, μία από τις οργανώσεις που στηρίζουν την κ. Καρυστιανού, της απηύθυνε επιστολή ζητώντας να αναλάβει την ηγεσία.

Η ίδια απάντησε θετικά στο αίτημα. «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή της.

Σε άλλο σημείο του μηνύματός της, η κυρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε μία μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο».

Από το περιεχόμενο της επιστολής προκύπτει, ότι η ονομασία «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα αποτελέσει τη βάση για το όνομα του κόμματος που πρόκειται να παρουσιάσει η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια ευχαρίστησε όσους στηρίζουν την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση της προσπάθειας. Παράλληλα, περιέγραψε το κίνημα όχι ως μια απλή πολιτική ομάδα, αλλά ως μια «μεγάλη κοινότητα ανθρώπων» που ενώνονται από κοινές αξίες και αιτήματα για διαφάνεια και θεσμική ανανέωση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στον Άρειος Πάγος και να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο. Η Καρυστιανού κάλεσε τους υποστηρικτές της προσπάθειας να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν ενεργά στην επόμενη φάση του εγχειρήματος.

«Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο», συμπληρώνει η Μαρία Καρυστιανού και καταλήγει: «Καλή αντάμωση και καλή συμπόρευση στο δρόμο του δικαίου».

Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης απηύθυνε παράλληλα δημόσιο κάλεσμα προς τους πολίτες να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι το κίνημα φιλοδοξεί να εκφράσει αιτήματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στη χώρα.