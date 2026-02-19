Μαρινάκης για επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Προκλήθηκαν από συνδικαλιστές πολιτικού χώρου»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, μεταξύ άλλων και για τις αντιδράσεις υγειονομικών στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στην επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι προκλήθηκαν από συγκεκριμένους συνδικαλιστές πολιτικού χώρου που αποτελούν μειοψηφία. Συμπλήρωσε ότι το ΕΣΥ δεν έγινε παράδεισος, αλλά οι πολλοί βλέπουν τις προόδους που γίνονται.

Ο ίδιος σχολίασε και τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τις ενέργειες εξόρυξης υδρογονανθράκων, λέγοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.

Αναφερόμενος αρχικά στη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη το India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Ελλάδα συμμετέχει, ενεργά, στη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης».

«Μάλιστα, η χώρα μας ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία, καθώς έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για την ίδρυση Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, την αποκάλεσε «πρωτοβουλία ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων των δανειοληπτών σε δάνεια με ελβετικό φράγκο.

«Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ», είπε συγκεκριμένα και πρόσθεσε:

«Η Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη, βάσει εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και ορίων καταθέσεων, σε μία από τις τρεις κατηγορίες που προβλέπονται.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως:

η ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα,

η μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου,

η σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής,

η προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις,

η προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων και

η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε έτη.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.»