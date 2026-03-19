Μαρινάκης: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση - Δεν έχουν καμία βάση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε σήμερα (19/3) την επιστολή που έστειλε η Τουρκία σε ΝΑΤΟ, Ευρώπη και ΗΠΑ για την παρουσία των Patriot στην Κάρπαθο.

Ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή | Eurokinissi
«Η δομή των ενόπλων δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Και όλες αυτές οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης, εκτός από ανυπόστατες, δεν ερείδονται σε καμία διεθνή συνθήκη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι, τουλάχιστον μέχρι πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γνωρίζουμε όμως για τις κινήσεις αυτές της Τουρκίας, οι οποίες πέραν όλων των άλλων, δεδομένου ότι γίνονται αυτή την περίοδο, περίοδο δηλαδή συγκρούσεων, είναι και παράλογες».

Φόρτωση BOLM...

