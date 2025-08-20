Μαρινάκης: «Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία» - H θέση της Ελλάδας για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Σε μια συνέντευξη με έντονο πολιτικό βάθος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις εξελίξεις στην Ουκρανία, τονίζοντας πως δεν προβλέπεται η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των διεθνών εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως η χώρα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε θέματα αρχών, ακόμη και εν μέσω πολυεπίπεδων διαβουλεύσεων.

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και δεν θα βάλει νερό στο κρασί της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, σημείωσε πως η αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία αφορά μια επόμενη φάση των συζητήσεων, η οποία δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί. «Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», είπε, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα συμμετάσχει στις διεθνείς διαδικασίες, αλλά όχι με στρατιωτική παρουσία.

«Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πως θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο αλλά όχι με στρατεύματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, απάντησε σε εσωτερικές αμφισβητήσεις για τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις φωνές αυτές «επιζήμιες για τα εθνικά συμφέροντα».

Η ελληνική θέση, όπως είπε, είναι ξεκάθαρη και δεν χωρά παρερμηνείες.

Η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Αθήνας να στηρίξει την Ουκρανία διπλωματικά και πολιτικά, χωρίς στρατιωτική εμπλοκή.