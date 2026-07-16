Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές»

Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι τέσσερις βουλευτές που σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιμένοντας πως και για τους τέσσερις ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Συγκεκριμένα, ερωτώμενος για το εάν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι τέσσερις που παραπέμπονται να μην είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας».

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις σε Σκρέκα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Παπακώστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι για τους 7 από τους 11 βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίστηκε η αρχειοθέτηση των υποθέσεών τους.

Μάλιστα άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για κυβέρνηση υποδίκων.

«Ενώ η αυτονόητη στάση οποιουδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να είναι «υπάρχει διάκριση εξουσιών, περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης», η αντιπολίτευση, με πρώτη την αξιωματική, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και μια έκθεση της κας. Τυχεροπούλου, οι 7 + 2 εννιά, πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση: Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους; Δεν θα πω βουλευτές, θα πω εννέα πολίτες», είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Σήμερα βγάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε. Απολογείσαι όταν κάτι είναι αμετάκλητο και δεδομένο. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης; Θα μετατοπίσουν τη θέση τους;

Θα μετατοπιστούν από τη θέση τους για ακόμα μια φορά; Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους; Δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρίπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι ότι όλοι αυτοί, είτε είναι βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι τηλεκριτικοί, που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους ότι η δουλειά αυτή είναι μόνο της Δικαιοσύνης».