Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Σήμερα η κατάθεση της τροπολογίας - Αλίμονο αν δεν το εφαρμόσουμε»

O Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει στο ακέραιο την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία κατατίθεται σήμερα (20/10) και αύριο θα γίνει η σχετική συζήτηση στη Βουλή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πως εντός της ημέρας θα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή και αύριο θα υποστηριχθεί στη Βουλή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Να επαναλάβω πως για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν θα κάνουμε κάποια a priiori επιθετική ενέργεια για να μην επωφεληθούν οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, το κράτος οφείλει να τηρήσει τους νόμους. Αλίμονο εάν ψηφίζαμε κάτι που δεν θα το εφαρμόσουμε. Το μήνυμα μας είναι πως δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας, άχαρης και πονηρής από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιπαράθεσης.

Η ερώτηση θα είναι απλή: συμφωνούν τα κόμματα να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;».

Σε ερώτηση για σχετικές δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ο κ. Φεύγας «έχει εκφραστεί με απόλυτο σεβασμό τόσο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, όσο και για τους συγγενείς αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Φεύγας έσπευσε ύστερα από λίγη ώρα μέσω δήλωσης του να αποκαταστήσει την πραγματικότητα».

Σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε αιτιάσεις ότι μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας η κυβέρνηση αποσκοπεί να διευθετήσει εσωκομματικά της ζητήματα.