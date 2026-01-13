Μαρινάκης για αγρότες: «Εξαντλήσαμε στη νιοστή τα όρια - Χωρίς την αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος»

Σε κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης, πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η κρίσιμη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους από τα περισσότερα μπλόκα των αγροτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε το εύρος της συμμετοχής, ξεκαθάρισε το πλαίσιο της συζήτησης και απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις κατηγορίες περί αλλοίωσης της σύνθεσης των συναντήσεων.

Όπως ανέφερε, η εικόνα των συμμετεχόντων δείχνει ευρεία αντιπροσώπευση περιοχών, με φορείς και συλλόγους από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι εκπρόσωποι την τελευταία στιγμή, ενώ υπενθύμισε ότι το ραντεβού των 15:00 θα επικεντρωθεί στην εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Απαντώντας στις καταγγελίες ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός, κάνοντας λόγο για «μια μικρή μειοψηφία» που επιχειρεί να υπονομεύσει τον διάλογο.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, τόνισε πως «παράνομο το κλείσιμο των δρόμων – εξαντλήσαμε στη νιοστή τα όρια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δείξει υπερβολική ανοχή σε πρακτικές που ταλαιπωρούν την κοινωνία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πολίτες που δεν συμμετέχουν στα μπλόκα, αγρότες και μη, έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία, για την οποία «το κράτος οφείλει μια συγγνώμη».

Αναφερόμενος στη φύση των κινητοποιήσεων, σημείωσε πως δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκεί τρακτέρ, ενώ σχολίασε ότι όλοι οι επαγγελματίες θέλουν φθηνό ρεύμα, αλλά δεν διαθέτουν τα μέσα για να κλείσουν δρόμους.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως μετά την ικανοποίηση τόσων αιτημάτων, το να «κόβεται η Ελλάδα στα δύο» αποτελεί παράνομη πράξη που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες Αρχές.

«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο - δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω - τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο.

Ήρθε η στιγμή αν συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες όπως προβλέπει ο νόμος.

«Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν από το Μαξίμου να πήρε κανέναν κύριο Ανεστίδη», συνέχισε αμέσως μετά. «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνομιλεί με ανθρώπους που αναποδογυρίζουν περιπολικά, ούτε με αυτούς που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους».

