Μαρινάκης για αγρότες: «Η κυβέρνηση δίνει όσα μπορεί - Προς τις γιορτές θα επανεξετάσουμε τη θέση μας»

Τα αγροτικά μπολόκα δεν υποχωρούν και οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με δυναμικό «παρών» επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα. Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει το αγροτικό ζήτημα και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, που δεν ικανοποιήθηκαν για δεκαετίες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, δήλωσε: «Οι αγρότες ζητούν διευκρινήσεις. Αλλά για να υπάρξουν διευκρινήσεις πρέπει να υπάρξει διάλογος. Εδώ και πάρα πολλές ημέρες να γίνει αυτή τη η συνάντηση. Έφτασε μάλιστα να προσδιορίσει και ημέρα και ώρα ούτως ώστε όλα αυτά που έχουν περιγραφεί ως πλαίσιο να εξιδικευτούν.

Θεωρώ ότι είναι παρεμβάσεις που, θα το πω, δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, αλλά δεν θα τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος περαιτέρω. Γιατί υπάρχουν και τα όρια τα οποία πρέπει να σεβαστούμε και τα όρια τα δημοσιονομικά.

Είναι παρεμβάσεις οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ικανοποιούν τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Σε συνέχεια της πολύ σοβαρής λύσης που δόθηκε πριν από δύο χρόνια για το φθηνότερο ρεύμα, φαίνεται ότι θα δοθεί μια ακόμα πιο ενισχυμ΄λενη λύση κοντά στα αιτήματα των αγροτών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης υπάρχει και αυτό που μπορεί να ικανοποιηθεί, το περιβόητο πετρέλαιο στην αντλία, σε συνέχεια της δικής μας νομοθέτησης για μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Θα δουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μια λύση που θα πραγματοποιεί το αίτημα τους αυτό και, επειδή άκουσα για τους κτηνοτρόφους θα πάρουν πίσω τη μερίδα του λέοντος, των χρημάτων των οποίων δεν έχουν διατεθεί.

Στη συνέχεια δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, που δεν ικανοποιήθηκαν για δεκαετίες. ΦΠΑ στα λιπάσματα, στιςε ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα, είχαν μιλήσει για την επιστροφή του ειδικού φόρου καταναλωσης στο πετρέλαιο, φθηνότερο ρεύμα, όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν κατά κανόνα σε περιόδους που δεν είχαμε μπλόκα, ή κάποιες φορές μετά από πιέσεις.

Μαρινάκης για αγρότες: «Η κυβέρνηση είναι όλων, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας, όσο σοβαρά και να είναι τα αιτήματα»

Συμπληρώνει: «Στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου είναι και τα αιτήματα των δημοκρατικών ομάδων. Αρκεί αυτά να υποβάλλονται με ένα τρόπο που δεν ταλαιπωρείται η κοινωνία. Μέρος της δημοκρατίας είναι να έρχονται οι συνδικαλιστές με έναν υγιή τρόπο.

Η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί από τα λεφτά που υπάρχουν και δεν τάζει λεφτά που θα λείψουν.

Τέλος αναφορικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Εμείς βάλαμε ένα πλαίσιο. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να το εξειδικεύσουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών και θα επαναξετάσουμε τη θέση μας.

Όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές και όσο πλησιάζουμε προς τις ημέρες που οι μετακινήσεις των πολιτών θα είναι όλο και πιο μαζικές, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη θέση της», ενώ επισημαίνει «Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας, όσο σοβαρά και να είναι τα αιτήματα».

