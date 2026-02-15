Μαρινάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: «Τίμησε τη δημοκρατία και συνέβαλε στη "θωράκιση" της Βουλής»

Με ανάρτησή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξήρε την εκλιπούσα Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.
«Με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, μια σπουδαία νομικό και πολιτικό, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση τη Δημοκρατία και τους θεσμούς.
Η πορεία της υπήρξε ταυτισμένη με τη σοβαρότητα και τη θεσμική προσήλωση. Ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, άφησε το δικό της διακριτό αποτύπωμα, τιμώντας τον κοινοβουλευτισμό και συμβάλλοντας στη θωράκιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Υπηρέτησε το δημόσιο βίο με αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στις αξίες της Δημοκρατίας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. Η μνήμη και η παρακαταθήκη της θα μας συνοδεύουν».
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Τέλος το τσάμπα πάρκινγκ στα σούπερ μάρκετ: Με αντίτιμο και χρονικό όριο η στάθμευση
- Χαμός με τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στην Ξάνθη: Το κόστος ξεπερνά τα 80.000 ευρώ
- Διονύσης Παπαγιαννόπουλος - Μάνος Κατράκης: Με μια ατάκα και μια σιωπή περιέγραψαν τον ελληνικό εμφύλιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.