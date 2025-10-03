Μαρινάκης για άρθρο 86: «Το Σύνταγμα αλλάζει με αποφάσεις των βουλευτών και όχι με υποδείξεις»

Στο άρθρο 86 του Συντάγματος, για το οποίο έκανε λόγο η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, αναφέρθηκε ο κυβερνηικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «το Σύνταγμα της χώρας μας, όπως και κάθε χώρας, αλλάζει με βάση τις αποφάσεις που θα λάβουν οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών που είναι οι βουλευτές. Δεν αλλάζει ούτε με υποδείξεις ούτε με παραινέσεις».

«Το Σύνταγμα θα αλλάξει όταν έρθει εκείνη η ώρα, όπως προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα και οι διαδικασίες του, με βάση τις αποφάσεις των βουλευτών της χώρας», συνέχισε επίσης ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Ήδη ο πρωθυπουργός, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα επικεαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηίας έχει προαναγγείλει ότι στα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος θα είναι και το άρθρο 86».

«Δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα κομματικών συσχετισμών το αν θα παραπεμφθεί ένας διατελέσας υπουργός ή υφυπουργός στη Δικαιοσύνη, αλλά να είναι αποτέλεσμα νομικής επεξεργασίας», είπε επίσης ο κυβερνηικός εκπρόσωπος.