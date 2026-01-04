Μαρινάκης για Βενεζουέλα: «Εγείρει ερωτήματα η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ»

Ανακοίνωση-απάντηση στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη δήλωση του πρωθυπουργού σχετικά με τη Βενεζουέλα εξέδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στρέφοντας τα βέλη του κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει «δυστυχώς αναμενόμενη» την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντάς την στις διαχρονικές, όπως αναφέρει, σχέσεις του κόμματος με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντάσσεται σε μια πάγια λογική, που αγνοεί κρίσιμες πτυχές της διεθνούς πραγματικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι τα όσα διατυπώθηκαν «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα». Όπως τονίζει, δεν υπήρξε ούτε μία αναφορά στον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, στοιχείο που, όπως υπογραμμίζει, επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει ότι για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «για μία ακόμα φορά», κυριαρχούν η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες, σε βάρος της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις. Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με σοβαρότητα και θεσμική ευθύνη, σε αντίθεση με τις αντιδράσεις που, κατά την εκτίμησή του, στερούνται ουσιαστικού περιεχομένου.

