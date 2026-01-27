Μαρινάκης για δηλώσεις Καρυστιανού: «Όταν κάνει κόμμα ας εκφράσει τις απόψεις της»

Απάντηση στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real.

Ερωτώμενος για την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού περί ελληνοτουρκικών σχέσεων, στην οποία η ίδια υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια ζητήματα έχουν τεθεί στην ατζέντα της συνάντησης, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητά της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική».

«Με τη λογική της κυρίας Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στο γεγονός ότι η κ. Καρυστιανού προς το παρόν είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες και όχι θεσμικός συνομιλητής, οπότε η κυβέρνηση δεν οφείλει απάντηση:

«Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η Κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε πως: «Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας. Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».